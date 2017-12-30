В Москве эвакуировали торговый центр после анонимного звонка

В Москве из торгового центра «Капитолий» после анонимного сообщения об угрозе взрыва эвакуировано порядка 700 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о том, что на территории ТЦ «Капитолий» на Севастопольском проспекте заложено взрывное устройство.

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Помещение обследует кинолог.

Ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт после сообщений о минировании.