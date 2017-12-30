ФСБ задержала подозреваемого во взрыве в магазине в Петербурге

Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и исполнителя взрыва в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, передает РИА «Новости».

«ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый передан в СК для проведения дальнейших следственных действий.

Вечером 27 декабря в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.