Супермаркеты в Петербурге начали демонтировать камеры хранения

В Санкт-Петербурге после взрыва 27 декабря во всех магазинах сети «Перекресток» демонтируют камеры хранения вещей, сообщает «Фонтанка».

Также ячейки для хранения вещей убирают из магазинов других торговых сетей.

Как сообщили в компании X5 Retail Group (которой принадлежит торговая сеть «Перекресток»), в магазинах будут усилены меры безопасности, компания избавится от камер хранения и выдаст охранникам ручные металлоискатели. Отмечается, что покупателям позволят проходить с сумками, но их будут опечатывать.

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Как передает 47news, сотрудники двух крупнейших торговых центров Ленинградской области — «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» также усилят меры безопасности.

В свою очередь, как сообщает РИА «Новости», ритейлер «Дикси» до 9 января перейдет на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий. Компания «Лента» также усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются.

Накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв в камере хранения. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.