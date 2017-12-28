СМИ опубликовали видео с исполнителем взрыва в супермаркете в Петербурге

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Возможный исполнитель взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге попал на видео, сообщает «Фонтанка.ру».

Сообщается, что вечером 27 декабря около 18.15 за полчаса до взрыва подозреваемый приехал к супермаркету на маршрутном такси.

Интернет-газета отмечает, что это был «крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном». Он зашел в супермаркет с бежевым рюкзаком.

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Мужчина оставил рюкзак в камере хранения, вошел в торговый зал и полторы минуты изображал интерес к товарам, после чего покинул здание без рюкзака и затерялся в толпе.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при взрыве в Петербурге рассказала подробности о ЧП.