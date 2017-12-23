МЧС предупредило о метели и усилении ветра в Москве

В Москве в воскресенье, 24 декабря, ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного управления ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица», — сообщили в спасательном ведомстве.

В МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, а также не укрываться под деревьями.