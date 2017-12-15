Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. Это следует из текста приговора, который зачитала судья Лариса Семенова, передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Суд также назначил штраф в размере однократного размера взятки — около 130 млн рублей.

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«Назначить Улюкаеву Алексею Валентиновичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказано в документе.

При этом суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у экс-министра несовершеннолетних детей и престарелых родителей.

Гособвинитель ранее требовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии и штраф в 500 млн рублей. Сам экс-министр заявил что невиновен и просил суд его оправдать.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.