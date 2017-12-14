Самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение недалеко от городка Фонд-дю-Лак, расположенного в северной части канадской провинции Саскачеван, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что на борту самолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.

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По данным местных властей, инцидент произошел сразу после взлета самолета. В правоохранительных органах заявили, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения. О серьезности травм не сообщается.

Ранее самолет, на борту которого находились 11 военных ВМФ США, упал в Филиппинское море.