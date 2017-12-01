Источник: полковнику Захарченко предъявили еще три обвинения во взятках
Полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили обвинения сразу по трем эпизодам получения взятки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительной системе.
«Захарченко предъявили обвинение сразу по трем эпизодам взяточничества», — сказал источник.
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Он отметил, что речь идет о $800 тыс., дисконтной карточке ресторана и отдыхе в Сочи.
Отмечается, что с учетом предыдущих случаев Захарченко предъявлены обвинения в пяти эпизодах получения взятки.
Ранее стало известно, что следствие по делу Захарченко продолжает находить новые сомнительные суммы денег.