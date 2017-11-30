В РПЦ разъяснили ситуацию с признанием независимости УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) остается самоуправляемой частью Московского патриархата, а изменения, внесенные в устав Русской православной церкви (РПЦ), имеют технический характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принятые Архиерейским собором изменения в устав носят скорее технический характер, поскольку положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения», — сказал Волков.

Реклама

Пресс-секретарь добавил, что тот факт, что теперь положение об УПЦ вынесено в отдельную главу, «впрочем, никак не меняет ее статус — она была и остается самоуправляемой частью РПЦ».

Ранее сообщалось, что РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской православной церкви.