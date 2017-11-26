В городе на востоке Китая произошел взрыв
В городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел взрыв, сообщает местный телеканал CGTN.
Отмечается, что в результате взрыва, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины взрыва.
Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе фейерверков в Китае погибли семь человек.
#UPDATE Witnesses say huge tremor was felt in neighboring community when Ningbo explosion occurred; rescue work underway pic.twitter.com/ewMLE5SczI— CGTN (@CGTNOfficial) 26 ноября 2017 г.