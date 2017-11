В городе на востоке Китая произошел взрыв

В городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел взрыв, сообщает местный телеканал CGTN.

Отмечается, что в результате взрыва, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины взрыва.

Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе фейерверков в Китае погибли семь человек.

#UPDATE Witnesses say huge tremor was felt in neighboring community when Ningbo explosion occurred; rescue work underway pic.twitter.com/ewMLE5SczI