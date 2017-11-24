Число жертв пожара в гостинице в Батуми увеличилось до 12 человек

Количество погибших в результате пожара в грузинской гостинице увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает МВД Грузии, передает РИА «Новости».

«В результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми, по предварительной информации, погибли 12 человек. На данном этапе идет процесс их идентификации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Батуми в результате пожара в пятизвездочном гостиничном комплексе Leogrand погибли четыре человека.