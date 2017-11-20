Росгвардия хочет провести внеплановую проверку ЧОП из «Москва-Сити»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что ведомство запросит у прокуратуры право на проведение внеплановой проверки Частного охранного предприятия, которое не смогло обеспечить безопасность на мероприятии в комплексе «Москва-Сити», где произошел вооруженный конфликт, передает «Интерфакс».

«Отдельный вопрос стоит с ЧОП, которое обеспечивало безопасность самого мероприятия. Мы будем просить прокуратуру дать нам право на внеплановую проверку, потому что сегодня в соответствии с действующим законом о частной охранной деятельности ЧОПы, которые несут охранное обеспечение безопасности объектов массового пребывания граждан, должны в своей лицензии это четко фиксировать», — сказал он.

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Он подчеркнул, что на месте конфликта не были установлены рамки металлоискателя, а также не проводился досмотр гостей на предмет наличия у них оружия.

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