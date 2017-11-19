Житель Рязани набросился на врача-травматолога

Рязанские следователи начали проверку после нападения пьяного жителя города на врача травмпункта, передает телеканал «360».

Инцидент произошел поздно вечером 18 ноября, сообщили в местном СУ СК.

«Незадолго до происшествия за помощью к медику обратилась женщина. Специалист сделал все, что было в его силах, и вызвал бригаду неотложки, чтобы ее отвезли в больницу. В этот момент пьяный знакомый пациентки, который тоже был в кабинете, начал угрожать врачу, а затем набросился на него и повалил на пол.

Усмиряли разбушевавшегося рязанца пациенты травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции», — рассказали в СК по Рязани.