СМИ: под Парижем полицейский убил трех человек и еще троих ранил
Во Франции сотрудник полиции застрелил трех человек, еще трое в результате инцидента получили ранения. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Инцидент произошел вечером в субботу, 18 ноября, в парижском пригороде Сарселле, расположенном к северу от французской столицы.
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Отмечается, что полицейский использовал служебное оружие.
После инцидента мужчина покончил с собой. По факту произошедшего проводится расследование.
Как сообщает Le Parisien, пострадали четыре человека.
В числе пострадавших члены семьи девушки полицейского и их соседи. Сообщается, что причиной инцидента может стать ссора полицейского с его возлюбленной.