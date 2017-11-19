СМИ: под Парижем полицейский убил трех человек и еще троих ранил

Во Франции сотрудник полиции застрелил трех человек, еще трое в результате инцидента получили ранения. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Инцидент произошел вечером в субботу, 18 ноября, в парижском пригороде Сарселле, расположенном к северу от французской столицы.

Реклама

Отмечается, что полицейский использовал служебное оружие.

После инцидента мужчина покончил с собой. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщает Le Parisien, пострадали четыре человека.

В числе пострадавших члены семьи девушки полицейского и их соседи. Сообщается, что причиной инцидента может стать ссора полицейского с его возлюбленной.