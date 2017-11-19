СК начал проверку данных об удержании школьника в магазине в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку информации об удержании школьника в одном из магазинов. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

«Следственным отделом по Кировскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области организована проверка по сообщению СМИ о лишении свободы несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

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В СК отметили, что инцидент произошел несколько дней назад после того, как сотрудники магазина заподозрили несовершеннолетнего в краже.

«По предварительным данным, 16 ноября сотрудники одного из магазинов «Пятерочка» в городе Ростове-на-Дону, заподозрив школьника в краже, не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.