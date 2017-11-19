В США объявили награду в $40 тысяч за застрелившего полицейского мужчину

В США в штате Пенсильвания объявили награду в размере $40 тыс. за помощь в поимке мужчины, который застрелил сотрудника полиции. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

«Служба федеральных маршалов предложила $5 тыс., а ATF (Бюро по контролю над огнестрельным оружием) увеличило награду с $5 тыс. до $10 тыс. Общая сумма за помощь в аресте преступника равна $40 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский был застрелен неизвестным в ходе конфликта, причины которого неизвестны.