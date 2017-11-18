Крупный пожар потушили на складе в Жуковском

Пожарные потушили крупный пожар, произошедший на складе пиломатериалов в подмосковном Жуковском в ночь на субботу, передает РИАМО.

В 22:50 17 ноября от очевидца на ЦППС Раменского ПСГ поступило сообщение о задымлении на складе пиломатериалов по адресу: улица Чкалова, дом №38, территория бывшего завода «ДСК». К тушению пожара привлекли 47 человек и 24 единицы техники.

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«В 13:20 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На сайте уточняется, что горело железобетонное, блочное, одноэтажное строение размером 100 на 20 метров, крыша металлическая. Повышенный ранг пожара на складе не объявлялся.