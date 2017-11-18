Древнегреческую могилу нашел на пляже в Евпатории прохожий

Местный житель нашел на одном из центральных пляжей Евпатории древнюю могилу конца IV ‐ начала III века до нашей эры, сообщил телеканал «360».

«Мужчина увидел в песке край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники музея обследовали рукотворный каменный ящик длиной один метр двадцать сантиметров», — говорится в пресс-релизе городской администрации.

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По мнению археологов, в древнегреческой гробнице был похоронен ребенок. По словам замдиректора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмилы Дубининой, такая находка является большой редкостью, их очень сложно найти. Она подчеркнула, что известняковые плиты, которые тщательно подогнаны друг к другу, хорошо отесаны и неплохо сохранились.

В каменном ящике были обнаружены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета. Специалисты считают, что могила относится к Керкинитиде - древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н.э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории.