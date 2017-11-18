Площадь пожара на складе в Жуковском выросла до 5 тысяч квадратных метров

Пять тысяч квадратных метров охватил пожар, возникший на складе пиломатериалов в подмосковном Жуковском, передает телеканал «360».

Огонь вспыхнул поздно вечером 16 ноября. По данным экстренных служб, возгорание, которое тушили всю ночь, уже удалось локализовать.

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«К настоящему моменту около двух тысяч квадратных метров потушено, еще три тысячи квадратных метров горит», — рассказал источник.

При этом отмечается, что людей в охваченном огнем здании нет.

Склад расположен на улице Чкалова, дом 38. Поначалу была опасность того, что огонь перекинется на гаражи, находящиеся поблизости. Пламя полыхало не один час. На кадрах, снятых очевидцами видно, что огонь едва не превратил ночь в день.

Сейчас в районе ЧП ожидают передвижную лабораторию для замера содержания вредных веществ в воздухе. О вероятных причинах пожара не сообщается.