Подмосковный аэродром официально стал международным аэропортом «Жуковский»
Российский премьер‐министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования «Жуковский» международному аэропорту в Московской области, передает телеканал «360».
Соответствующий документ был подготовлен 11 ноября 2017 года.
«На базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта. Новому аэропорту присвоено наименование «Жуковский»», — говорится в тексте распоряжения.
Проект должен помочь в решении стратегических задач в области авиаперевозок. Название «Жуковский» обусловлено близостью с одноименным населенным пунктом и увековечиванием памяти русского механика Николая Жуковского.