В Кремле воздержались от комментариев мемуаров Лужкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать мемуары экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, в которых он рассказал о причинах своей отставки в 2010 году, передает РИА «Новости».

«Не стал бы я, наверное, никак комментировать мемуары Лужкова», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать эти высказывания Лужкова как провокацию в предвыборный период.

В своих мемуарах бывший мэр столицы назвал причиной своей отставки в 2010 году отказ поддержать выдвижение на второй срок тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.