Восемь катков с искусственным льдом откроются в московских парках 18 ноября

Восемь катков с искусственным льдом начнут работать в столице в субботу, 18 ноября, передает сетевое издание m24.ru.

Их откроют в парках культуры и отдыха, в первый день горожане смогут покататься бесплатно. Для гостей также приготовили праздничную программу.

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Катки откроются в парках «Эрмитаж», «Дубки», Таганский, Гончаровский, Воронцовский, Измайловский, сад имени Баумана и «Ангарские пруды». Расписание работы ледовых площадок можно посмотреть тут.

В качестве праздничной программы на катке в «Эрмитаже» гостей ждет живая саксофонная музыка, а также конкурсы и игры на льду, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Вечером там же состоится шоу Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В Гончаровском парке в течение всего дня будет играть музыка различных времен. Основы фигурного катания бесплатно преподадут всем желающим в Воронцовском парке, а в Измайловском праздничная программа приготовлена для детей. В саду имени Баумана 18 ноября гостей ожидают выступление диджеев и джазового дуэта, мастер-классы по фигурному катанию и дискотека на льду.

Первый каток с искусственным льдом уже открылся в парке «Сокольники» 1 ноября. С 23 ноября начнет работу стереокаток в Парке Горького. А самый большой в мире каток начнет работать 1 декабря на ВДНХ.

Всего в столичных парках планируется открыть 45 катков в зимнем сезоне. На 16 из них кататься можно будет бесплатно. Билеты на платные площадки будут стоить не более 300 руб., а прокат коньков – не больше 250.