МЧС демонтировало оба «черных ящика» с разбившегося в Хабаровском крае L-410

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Сотрудники МЧС демонтировали оба «черных ящика» разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410 после того, как с ними завершили работу следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Речевой самописец и прибор регистрации параметров полета демонтированы, будут направлены на расшифровку», — заявил он.

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Ранее врачи рассказали о состоянии выжившей при крушении L-410 девочки.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в Хабаровском крае 15 ноября при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.