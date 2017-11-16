Пасмурная погода сохранится в столичном регионе на выходных

Прийти в Москву зиме мешают атлантические циклоны, которые перемещаются по северной половине европейской территории, не пропуская в столичный регион холодные арктические ветра, передает сетевое издание m24.ru.

Атмосферные фронты, связанные с циклонами, несут осадки и усиливают ветер. При этом температурный фон держится выше нормы и больше соответствует последним дням октября, сообщает портал «Метеоновости».

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По прогнозам синоптиков, пасмурная пагода сохранится и в выходные. В пятницу будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью будет до +2 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов.

В субботу и воскресенье пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура в ночные часы будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем – от 0 до +2 градусов.

В четверг, 16 ноября, воздух прогреется до +5 градусов. Будут идти локальные кратковременные дожди со слабым мокрым снегом. Скорость порывов ветра местами может достигать 10 метров в секунду.