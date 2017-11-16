Картину да Винчи продали с молотка за ректордную сумму

На аукционе Christie's в Нью‐Йорке продали полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», передает телеканал «360».

Картина ушла с молотка за 400 миллионов долларов, что стало рекордной суммой для когда‐либо продававшихся на аукционах произведений. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«Спаситель мира» стал главным лотом на торгах как послевоенного и современного искусства, так и XXI века в целом. Единственную из известных картин да Винчи, принадлежавшую частному лицу, выставили за 100 миллионов долларов.

Торги за нее длились около получаса. В итоге полотно ушло к покупателю, который и предложил за него 400 миллионов в американской валюте. Конечная стоимость «Спасителя мира» составит более 450 миллионов. Это рекорд для проданных на мировых аукционах произведений.

«Спаситель мира» датируется 1500 годом. На полотне изображен Иисус Христос, держащий в левой руке стеклянный шар, а правую поднявший для благословения.