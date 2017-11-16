В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект о возврате курилок в российские аэропорты. Документ опубликован на сайте системы нижней палаты парламента.

«Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике привел не к желаемым результатам, но к ситуации, в которой некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма», — говорится в пояснительной записке к документу.

В прошлом году за возобновление работы курилок выступил аэропорт Внуково.