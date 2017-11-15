Число жертв калифорнийского стрелка возросло после осмотра его дома

Супруга мужчины, устроившего стрельбу в начальной школе в Калифорнии, была найдена мертвой при осмотре его дома, передает Associated press.

Женщина была найдена под полом дома, на теле были несколько огнестрельных ранений. По мнению следователей, она стала первой жертвой стрелка.

Реклама

Таким образом, по словам представителей местных властей, число его жертв увеличилось до пяти человек.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в начальной школе в Калифорнии погибли четыре человека.