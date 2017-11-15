Более тысячи участников олимпиады «Я – профессионал» пройдут стажировки в крупнейших компаниях страны

По итогам олимпиады студентов «Я – профессионал» более тысячи победителей и призеров попадут на стажировки в лидирующие компании России, заявили на встрече представителей банковского сектора с организаторами олимпиады «Я – профессионал» 15 ноября в Высшей школе экономики.

«Олимпиада «Я – профессионал» станет платформой для успешного старта карьеры. Благодаря этому проекту более тысячи молодых специалистов получат реальную возможность попробовать себя в деле. Во время прохождения стажировок они поймут, каковы требования ведущих работодателей, и смогут применить полученные знания в дальнейшей практике», – заявила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.

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Вопрос о стажировках и опыте, который обретут участники олимпиады, стал одним из ключевых на встрече. В мероприятии приняли участие представители HR-департаментов крупных банков.

Важный момент дискуссии касался темы компетенций, знаний и навыков, необходимых студентам и выпускникам вузов, чтобы оказаться «в рынке» и построить карьеру в банковском секторе.

Участники также говорили о том, делать ли вузам акцент при подготовке студентов на фундаментальные знания или на прикладные компетенции, связанные с новыми информационными технологиями, которые все активнее внедряются в финансовой отрасли в последние годы. Вместе с этим происходит и переоценка требований, предъявляемых к специалистам. Разработка и применение новых технологий невозможны без привлечения молодых специалистов. Участники олимпиады принадлежат к новому поколению, которое уже сейчас отвечает актуальным требованиям. Задача олимпиады — сделать так, чтобы крупные компании, которые влияют на развитие различных сфер экономики, и талантливые молодые специалисты нашли друг друга.

Кроме того, представители отрасли ответили на вопрос, зачем банкам поддерживать олимпиаду «Я – профессионал». Они также пришли к выводу, что участие в организации олимпиады даёт крупным работодателям возможность познакомиться с молодыми специалистами различных профилей со всей страны и в перспективе пригласить лучших из них на работу. А для талантливых студентов это возможность заявить о себе и выполнить реальные проектные задачи в одной команде с лучшими профессионалами страны.

Олимпиада «Я – профессионал» позволит выявить самых талантливых и амбициозных молодых людей и интегрировать их в современную систему банкинга для ее усовершенствования.

Для всех участников проект станет «социальным лифтом» в широком смысле: это не только шанс получить хорошую работу по специальности в крупной компании, но и возможность продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре крупнейших вузов России, поступив туда с высшим баллом.

Всего в олимпиаде 27 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. В разработке заданий по каждому направлению участвуют представители российских компаний. Все задания имеют практический характер и призваны максимально выявить компетенции участников.

Победители и призёры олимпиады (25% от общего числа участников) будут включены в национальную базу «Молодые профессионалы» и получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с высшим баллом. Лучшие из них будут отмечены денежными премиями.