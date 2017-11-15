В приграничных с Россией районах Финляндии зафиксировали вспышку пневмонии

В нескольких муниципалитетах восточной Финляндии, расположенных у границы с Россией, зафиксировали вспышку эпидемии пневмонии, передает «Интерфакс».

«Около 50 человек заболели пневмонией в Виролахти и соседних округах. Эпидемия началась в конце сентября и продолжается до сих пор», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сначала заболели ученики старших классов, затем были выявлены случаи пневмонии у маленьких детей и родителей школьников.

В октябре в Минздраве России опровергли сообщения об эпидемии пневмонии в регионах.