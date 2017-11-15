В МВД рассказали подробности крушения самолета L-410 в Хабаровском крае

Пассажирский самолет L-410, разбившийся в Хабаровском крае, потерпел крушение во время второго захода на посадку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, передает РИА «Новости».

«По последней информации, на борту находились два члена экипажа и семь пассажиров. Самолет разбился во время второго захода на посадку. Ребенок 3,5 лет выжил», — сообщили в МВД.

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К месту ЧП направились представители Ространснадзора и Росавиации. Расследовать причины крушения будет МАК.

Также сообщается, спецкомиссия управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу проведет проверку в отношении авиакомпании «Хабаровские авиалинии», которой принадлежит самолет.

Ранее в СК назвали три возможных версии крушения самолета в Хабаровском крае.