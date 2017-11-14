«Агент Пампух» в деле Муравицкого оказался котом

Кот родственников журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене, фигурирует в уголовном деле как «агент Пампух». Об этом адвокат Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА «Новости».

«Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о неком Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела», — заявил он.

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По словам адвоката, это свидетельствует о халатном отношении следствия к делу, которое готовилось для «быстрых побед под очередную дату».

В начале ноября суд продлил Муравицкому арест на 60 дней.