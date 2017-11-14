Сотрудники киевского морга прекратили выдавать тела из-за холода

В Киеве сотрудники одного из двух городских моргов прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших, так как работники больше не могут выдерживать холод. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что отопление в морге не включили, а горячей воды нет еще с лета, в связи с чем персонал «восстал против таких условий».

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«Две минуты под холодной водой и руки становятся синими и не сгибаются. К тому же несколько человек уже заболели. Уже терпеть нет сил», — сказал работник морга журналистам.

По словам руководства морга, заболела уже треть персонала.

На двери морга появилось объявление, что администрация вынуждена прекратить работу до восстановления отопления.