COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью

Этой осенью в России может вырасти число заболевших COVID-19 — начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус как респираторная инфекция «обеспечит себе рост», если россияне не будут прививаться. Вакцинацию прошли более 45 млн жителей страны, рассказали 2 сентября в Минздраве. О темпах распространения коронавируса — в материале «Газеты.Ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой осенью в стране возможен рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом.

«И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что COVID-19 как респираторная инфекция «обеспечит себе рост», если россияне не будут прививаться.

В то же время распространения новых штаммов коронавируса в России сейчас нет, заявила глава Роспотребнадзора. «Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно.

И так громко шумевшая «Лямбда» и другие штаммы, пока в России распространения этих штаммов нет», — указала Попова.

При этом она подчеркнула, что превалирующим, как и во многих других государствах, в нашей стране остается штамм «Дельта». В России, по ее словам, пятую неделю подряд наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19.

Риски новой волны

О том, что после периода отпусков и вместе с сезонным гриппом Россию осенью может ждать новая вспышка коронавируса, до этого говорил и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он предупредил, что в конце сентября — начале октября столкнутся сразу три фактора: сезонный грипп, COVID-19 и возвращение из отпусков. «Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — сказал Проценко.

Людям придется научиться существовать с коронавирусом, как это произошло, например, с гриппом. «Единственный путь — это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», — полагает врач.

Темпы вакцинации

Вакцинацию от коронавируса в России прошли более 45 млн человек, сообщил первый заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко.

«На сегодняшний день у нас в стране провакцинировано более 45 млн россиян. У нас доступны сейчас все четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Фисенко, темпы вакцинации в регионах различаются. Он добавил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции «не наберется сам по себе», его формирование зависит от каждого россиянина.

«Мы должны сделать свой выбор в пользу того, чтобы быть защищенными от коронавирусной инфекции», — заключил он.

О ситуации с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 18 985 заразившихся коронавирусом, в том числе 1 864 — в Москве. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране зарегистрировали 798 летальных исходов заболевания. Условная летальность возросла до 2,66%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,94, следует из подсчетов ТАСС. Этот показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — Самарской области, где он равен 1,02. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.