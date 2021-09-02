Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что осенью возможен рост заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, осень — это сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом.

«И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября», — сказала она.

Попова добавила, что COVID-19 как респираторная инфекция обеспечит себе рост, если россияне не будут прививаться.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в 2021-2022 учебному году в российских школах сохранятся противоэпидемические требования. В частности, «утренние фильтры» для учащихся, проведение уроков в разных классах и расписание на посещение столовой.

Ранее стало известно, что в России разработали тест-системы, которые позволяют быстро обнаружить различные штаммы коронавируса, в том числе выявленные не так давно «лямбду» и «йоту».