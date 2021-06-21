«Нечестная игра»: Москалькова о дискриминации непривитых работников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в эфире «Вести FM» о большом числе жалоб на дискриминации от непривитых россиян.

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«Например, пишут, что всем работникам компании «Норильский Никель» сказали, что если они не будут прививаться, то не пойдут в летний отпуск и пусть забудут про премию. И вот таких огромное количество сообщений», — заметила Москалькова.

Она рассказала, что по одному из заявлений собирается обращаться в прокуратуру. «Это сообщение мэра Краснодара Евгения Первышова о том, что чиновники, которые не осуществят прививку, тоже как-то поражаются в правах. Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция», — добавила омбудсмен.

Утром 21 июня Первышов объявил на городской планерке, что непривитые сотрудники администрации Краснодара, у которых будет выявлен коронавирус, до конца года будут «работать за голый оклад» — без премий и надбавок.

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В то же время Москалькова отметила, что идея массовой вакцинации — правильная: «оградить общество». Но используемые при этом механизмы, по ее словам, «порождают просто массовый психоз, боязнь людей принуждения».

«Но самое главное, непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку, потому что у них есть антитела, они переболели. Или: они не могут по медицинским показаниям — у нас есть перечень этих показаний», — подчеркнула чиновница, напомнив, что недавно появились «рестораны для таких «привилегированных» — вакцинированных — людей».

После этого ведущий радиопрограммы завел разговор о том, что такое наказание, как отстранение от работы, за отказ от вакцинации не прописано ни в одном законе. В ответ на это Москалькова заметила: «Эта идея не доведена до конца».

По ее мнению, тем, кто не может привиться по медицинским показаниям, необходимо предоставить преференции, чтобы они не чувствовали себя «по каким-то независимым от них причинам» ущемленными.

А вот россияне, которые не хотят делать прививку по другим причинам, должны сделать выбор, считает омбудсмен: «Есть международные акты и нормы, которые говорят, что общественный интерес должен быть выше личного в этих экстремальных условиях выживания всего общества. Поэтому, если государство позаботилось оградить других людей, общающихся с индивидуумом, который должен быть привит с тем, чтобы оградить человека или группу людей от возможного заражения, наверное, тогда этому человеку нужно сделать выбор в своей жизни: либо ты принимаешь эти условия, либо ты переходишь на другую работу».

Но и в этом случае государство, как считает омбудсмен, должно позаботиться о человеке и «помочь найти ему другую работу». «Оно не может уволить человека по той причине, что он не согласился с вакцинацией. Такого нормативно-правового акта нет, и любой суд, я думаю, решит в пользу гражданина этот спор», — полагает она.

Сама же чиновница уже прошла вакцинацию: «Я это сделала абсолютно сознательно». Она призналась, что должна быть уверена, что не является «носителем заболевания».

В то же время врачи не дают стопроцентной гарантии того, что привившийся от коронавирусной инфекции человек не подхватит вирус, — вакцина помогает легче перенести заболевание. Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что при вакцинации возможно заражение COVID-19, при этом граждане, которые привились, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома.

Что касается обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер, ранее глава Минтруда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что работодатели могут отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые не прошли вакцинацию, если в регионе действует постановление об обязательстве пройти процедуру. Это может произойти, «если объективных причин для невакцинации у работника нет».

Обязательную вакцинацию части населения по состоянию на вечер 21 июня ввели 12 российских регионов.