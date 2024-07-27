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Индия готова внести вклад в разрешение конфликта на Украине

МИД Индии: Нью-Дели готов внести вклад в решение конфликта на Украине

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Depositphotos

Индия готова внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса «любым возможным способом». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Индия готова внести свой вклад любым возможным способом», - подчеркнул он.

По его словам, касательно украинского конфликта сохраняют свою актуальность дипломатия и диалог.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения РФ в СВО.

Глава МИД России также подчеркивал, что РФ не будет прекращать проведение СВО на период переговоров с Украиной. Министр напомнил, что Россия уже столкнулась с опытом обмана на переговорах. В качестве примера он привел переговоры в апреле 2022 года.

До этого Лавров заявил, что Россия не пойдет на капитуляцию.

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