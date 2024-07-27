Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дрон был уничтожен примерно в 12:45 по московскому времени.

Утром 27 июля средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областей.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. По семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Отмечалось, что российские силы противовоздушной обороны вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. По информации военного ведомства, дроны были уничтожены и перехвачены в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск.

Ранее в Раде раскритиковали работу командования ВСУ.