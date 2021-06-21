«Ни за первую, ни за вторую волну такого не было»

За сутки количество новых заболевших COVID-19 в Московской области составило 1811 человек, это самый высокий показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на главу подмосковного минздрава Светлану Стригункову сообщает ТАСС.

«Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — отметила министр.

По ее словам, за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса выросло на 8,5 тыс. человек — на 3%. Дополнительно власти Московской области разворачивают более 2 тыс. коек, в среднем за сутки госпитализируют более 1 тыс. пациентов c COVID-19.

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Стригункова добавила, что на 1% за две недели выросло количество госпитализированных пациентов молодого возраста – 20-29 лет. При этом остальные возрастные группы до 50 лет болеют меньше.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19. У 15% каких-либо симптомов болезни не было. Скончались 440 человек. При этом число излечившихся от инфекции в два раза меньше числа новых заболевших — выздоровел 8 361 россиянин.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в медицинском центре им. Бурденко, прирост заболеваемости фиксируется примерно в 65 российских регионах. Около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на лечении или под наблюдением медиков.

Ситуация в столице

В Москве зафиксировано большинство новых случаев — 7584. Среди городов на втором месте Санкт-Петербург – 1046 новых заболевших за сутки. Ситуация в столице по-прежнему оставляет желать лучшего, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», — сказала она. При этом, по словам чиновницы, городские власти продолжают наращивать мощности медицинской инфраструктуры – введены в работу еще пять центров компьютерной томографии на базе поликлиник. Всего их в городе 35.

«КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях», — добавила Ракова.

Штамм Дельта

За минувшие две недели в Москве на 100% увеличилось число повторных случаев заражения коронавирусом, сообщала ранее Анастасия Ракова.

«К сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. <...> Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла», — подчеркнула чиновница.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил «Известиям», что заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще как минимум две недели. Стабилизироваться ситуация может лишь в августе.

«Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца», — отметил он. Тимаков также выразил надежду, что страна будет готова к неизбежной осенней волне коронавируса уже к концу сентября.

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за минувшие пять дней в России прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил почти 35%. «В Москве эти показатели выше… Это [прирост в] 54,4%. Абсолютными лидерами являются Москва, Московская область», — заявила зампред правительства.

Связан рост заболеваемости с новым штаммом коронавируса — Дельта, попавшем в РФ из Индии. Он отличается повышенной контагиозностью и легче передается от человека к человеку. Для противостояния «индийскому» ковиду уровень антител должен быть в два раза больше, чем требуется для защиты от классического коронавируса из Уханя. При этом прививка «Спутником V» защищает и от Дельты, заверили в центре им. Гамалеи, где создали вакцину.