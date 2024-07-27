Бойцы российской группировки войск «Запад» нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 12-й бригаде националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В итоге ВСУ потеряли до 570 военных в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской народной республики и Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР).

26 июля бывший замкомандира нацбатальона «Азов» Игорь Мосийчук заявил, что ВСУ оказались окружены под селом Прогресс в ДНР и потеряли все командование рот. Он объяснил провалы ВСУ на фронте нежеланием командования решать возникающие проблемы. По его словам, батальонные командиры слышат солдат, а бригадные генералы — нет. Последние лишь приказывают не отступать и удерживать позиции до последнего солдата, не считаясь с потерями, посетовал Мосийчук.

До этого начальник штаба полка «Азов» Богдан Кротевич сказал, что провалившееся контрнаступление ВСУ летом-осенью 2023 года было «дебильным» из-за неправильного плана и «дружественного огня».

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.