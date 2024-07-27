Эксперт оценил риски глобального голода

Сейчас риски глобального голода отсутствуют, несмотря на стремительный рост населения Земли, заявил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом развития современной логистики и технологий стало понятно, что за пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой», — сказал эксперт.

Тем не менее, существует высокая вероятность возникновения этой проблемы в отдельных регионах, подчеркнул Горчаков. В первую очередь речь идет о беднейших странах Африки, пояснил он.

Однако в последнее время Африканский континент демонстрирует уверенные темпы экономического роста, отметил профессор. Многие государства лидируют по объему иностранных инвестиций, а также активно развивают инфраструктуру и логистику, что значительно снижает вероятность усугубления проблемы голода.

До этого ООН спрогнозировали пик численности населения Земли. Предполагается, что показатель достигнет максимума к 2080-м.

Ранее мировой госдолг превысил $100 трлн.