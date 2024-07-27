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В Москве идут поиски мужчины, который выпал за борт катера

В Москве мужчина выпал за борт катера во время движения по каналу

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«Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В Москве ищут мужчину, который упал с катера во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Россиянин 1980-го года рождения сел на средство передвижения на причале Зарядье, но в какой-то момент путешествия по каналу оказался за бортом.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения мужчины», – поделились в ведомстве.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Они проводят все необходимые следственные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

До этого в Приморье мужчина выпал за борт движущегося судна. Пассажир стал у края судна, чтобы справить нужду за борт, но в какой-то момент выпал.

В региональном управлении СК на транспорте проводят расследование, связанное с инцидентом.

Ранее моряк упал за борт рыбацкого судна на Камчатке и пропал.

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