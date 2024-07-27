Орбан предрек ЕС расплату за военную поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу необходимость расплаты за военную поддержку Украины в случае победы Дональда Трамп на президентских выборах в США. Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы», — подчеркнул Орбан во время выступления в в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС, США и Китай выступить за мир на Украине. По словам Сийярто, эти три игрока являются основными на международной арене.

По его словам, сейчас с мирным предложением выступает только Китай, в то время как ЕС довольствуется копированием американской политики, а сами США погружены в предвыборную гонку. При этом он выразил мнение, что исход президентских выборов в США решит, продолжит ли Вашингтон провоенную политику или встанет на путь урегулирования.

Ранее Венгрия и Китай подчеркнули важность глобальной безопасности и мира.