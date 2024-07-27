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ВС РФ за сутки сбили 10 снарядов HIMARS

ВС РФ за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и 81 дрон ВСУ

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AFLO/Global Look Press

ВС РФ за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отдельно отмечается, что 44 дрона были сбиты в зоне СВО, а 37 — за пределами зоны боевых действий.

По данным МО РФ, всего за время операции на Украине российские войска поразили 630 самолетов, 278 вертолетов, 28,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 556 ЗРК, свыше 16,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 12 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 24 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

До этого ВС России из «Искандера» уничтожили установку HIMARS под Николаевом.

Уточняется, что пусковая установка была уничтожена вместе с боекомплектом, а также военнослужащими ВСУ, которые обслуживали установку.

По подсчетам аналитиков, с начала военной спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 60 ракетных систем HIMARS американского производства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения РФ в СВО.

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Операция на Украине
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