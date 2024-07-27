Ранний отход ко сну повышает шанс забеременеть, выяснили ученые

Ученые из Второй больницы Сянъя в провинции Хунань (Китай) обнаружили, что отход ко сну не позднее 22:45 повышает шанс забеременеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

В исследовании приняли участие 7670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые планировали беременность. Участницы носили на запястьях акселерометры (специальные приборы для отслеживания движения объекта в пространстве) в течение 14 дней, что позволило исследователям точно определить, в какое время испытуемые засыпали и просыпались. Полученную информацию о режиме сна ученые сопоставили со сроками и успешностью достижения беременности.

Оказалось, что у испытуемых, которые засыпали после 22:45, шанс забеременеть в течение года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции был на 26% ниже по сравнению с теми, кто засыпал раньше. При этом между показателями фертильности женщин, засыпающих до 22:45, не было значимых различий.

Ученые предположили, что поздний отход ко сну может негативно повлиять на работу гормонов, ответственных за женскую репродуктивную функцию.

Ранее был создан препарат, помогающий отсрочить менопаузу на пять лет.