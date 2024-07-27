Группировка российских войск «Север» в течение суток нанесла поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Также российские войска отразили две контратаки формирований двух бригад ВСУ.

В течение суток армия Украины потеряла до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 2 склада боеприпасов и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Помимо этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и склад авиационных средств поражения.

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике. Там действовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.