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Стармеру пришлось добираться до ОИ на самолете из-за диверсии

ITV: Стармеру пришлось добираться до ОИ на самолете вместо поезда из-за диверсии

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось пересесть на самолет, чтобы добраться на церемонию открытия Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Об этом сообщил телеканал ITV.

Накануне компания Eurostar сообщила об отмене четверти всех своих поездов на различных маршрутах после саботажа железнодорожного сообщения во Франции.

«Среди затронутых в пятницу пассажиров был премьер-министр сэр Кир Стармер, который должен был отправиться на поезде Eurostar на церемонию открытия Игр», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции сообщила о совершении нескольких поджогов в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы, находящиеся около железнодорожных путей, а также кабели.

В Париже стартовал первый соревновательный день XXXIII летних Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня.

Ранее в РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже.

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