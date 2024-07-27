«Уехал бы к чертям собачьим»: Милонов оценил «Тайную вечерю» трансгендеров на открытии ОИ

Изображение трансгендерами «Тайной вечери» на открытии Олимпийских игр в Париже в духе ценностей современной Европы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что на месте российских спортсменов уехал бы с соревнований и послал бы организаторов «на все русские буквы».

«Если бы у них дети танцевали с европейскими женщинами в фартучках европейских — было бы необычно. А трансвеститы — это для них обычно. Вопрос в том, как мы к этому относимся. Я не понимаю, каким образом будут смотреть в глаза наши спортсмены, которые там участвуют. Если бы я был спортсменом, которого уговорили участвовать в гендерно-нейтральном статусе без родины и флага, увидев это шоу, я переплевался бы, кинул в них бадминтонным валаном или ракеткой, послал бы на все русские буквы и уехал оттуда к чертям собачьим, вернее, на Родину. А их с чертями собачьими оставил бы в Париже. Русский человек не может участвовать в этом: либо ты русский, либо ты участвуешь в этом. Дальше еще хуже будет: на следующей Олимпиаде там будут танцевать дети с измененным полом», — сказал он.

Другой депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил «Газете.Ru», что для трансгендеров заявлять о себе таким образом — обычная практика. По его словам, таким образом проверяют общество.

«Это лишний раз доказывает, насколько они опасны для человеческого общества. Нет никаких тормозов. «Окно Овертона» уже давно открыто. Подобные акции вполне запланированы. Нельзя представить, что это придумка десяти человек. Таким образом мониторится мнение общества. Смотрят, насколько подобные акции проходят по замыслу или с осуждением», — пояснил он.

Валуев добавил, что спортсмены должны сами решить, будут ли продолжать участие в олимпийских играх после такого открытия.

26 июля в Париже состоялась церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. Парад олимпийцев стартовал на реке Сене со сборной Греции. Все спортсмены проплыли Сену на лодках. Огонь Олимпиады зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион, которая из-за болезни не появлялась на публике с 2022 года.

Негативную реакцию общественности вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, изобразивших «Тайную вечерю». Греческий портал pronews.gr назвал подобные действия на открытии «крахом цивилизации и европейской культуры».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Как проходила церемония открытия Олимпийских игр в Париже, можно увидеть в галерее «Газеты.Ru».

Ранее часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.