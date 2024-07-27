В дельте реки Днепр сдались в плен 17 военных украинской армии

17 военнослужащих бригады морской пехоты украинской армии добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — сказано в сообщении.

26 июля Минобороны сообщало, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

25 июля украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ использовали дрон «Баба Яга» против своих же бойцов, пытаясь помешать им сдаться в плен.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины до последнего скрывает от мобилизованных украинцев факт того, что их будут использовать при штурмовых действиях.

Ранее российские военные вынесли раненого солдата ВСУ на руках из Торецка в ДНР.