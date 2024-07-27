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Боевикам «Азова» не позволили провести мероприятие в Германии

BZ: протест немцев вынудил «Азов» отменить выступление в Берлине

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Украинское националистическое объединение «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) отменило выступление в Берлине после протеста немцев. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

По данным издания, на мероприятии националисты хотели поделиться боевым опытом и призвать немецких граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рекламная кампания обернулась массовым протестом со стороны левых групп и организаций, которые раскритиковали анонсируемое мероприятие, поскольку «Азов» «пропагандирует ультраправые и фашистские традиции», отмечается в материале.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт» пообещала поддержать левые объединения, которые подали заявку на проведение акции протеста. В партии назвали «невероятным скандалом» прославляющее войну мероприятие, которое хотели организовать поклонники «нацистского пособника Степана Бандеры».

В итоге власти отменили выступление боевиков «Азова» «по соображениям безопасности». Аналогичные мероприятие также были отменены в других городах Германии. Однако в Польше и Литве они все же пройдут, указано в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине боевики «Азова» примут участие в обновлении школьной программы.

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