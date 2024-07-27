Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ненавижу провокации»: Салтыкова устроила скандал с Боней

Певица Салтыкова сорвалась на телеведущую Боню на съемках шоу

close
100%
Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Ирина Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторий Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки». Об этом пишет kp.ru.

Один из вопросов Бони не понравился певице.

«Я ненавижу провокации. Ты сейчас занимаешься провокацией! Чего ты сейчас хочешь? Я не хочу слушать твой монолог, мне это неинтересно», — сказала певица.

Кроме того, Салтыкова заявила, что не знает, в каком шоу снимается. В ответ Боня упрекнула Салтыкову в лукавстве, опоздании на съемки и односложных ответах.

«Не понимаю одного, если тебе не интересно отвечать на вопросы, зачем ты вообще приходишь на шоу и тратишь наше время? А да, за деньги, контракт, который надо отсидеть...» — сказала она.

Также, продолжила Боня, Салтыкова якобы «ругалась и орала» из-за не понравившегося ей договора, курила и отвечала на звонки.

Накануне Боня попросила не сталкивать ее лбами с Самойловой из-за шоу «Выжить в Дубае».

Ранее Алексей Чадов признался, что случайно посмотрел немецкую эротику с бабушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами