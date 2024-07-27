«Ненавижу провокации»: Салтыкова устроила скандал с Боней

Певица Ирина Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторий Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки». Об этом пишет kp.ru.

Один из вопросов Бони не понравился певице.

«Я ненавижу провокации. Ты сейчас занимаешься провокацией! Чего ты сейчас хочешь? Я не хочу слушать твой монолог, мне это неинтересно», — сказала певица.

Кроме того, Салтыкова заявила, что не знает, в каком шоу снимается. В ответ Боня упрекнула Салтыкову в лукавстве, опоздании на съемки и односложных ответах.

«Не понимаю одного, если тебе не интересно отвечать на вопросы, зачем ты вообще приходишь на шоу и тратишь наше время? А да, за деньги, контракт, который надо отсидеть...» — сказала она.

Также, продолжила Боня, Салтыкова якобы «ругалась и орала» из-за не понравившегося ей договора, курила и отвечала на звонки.

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